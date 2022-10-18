С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались около 14,5 тысяч пассажиров

Около 14,5 тыс. пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу с 9 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы вечером 9 октября через пролив перевезли около 14,5 тысяч человек и более 5 тысяч транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 г. по 07:00 18 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 14 517 пассажиров и 5 116 единиц автотранспорта, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство перевезенных автомобилей – это большегрузные и среднетоннажные грузовики.

За этот период четыре автомобильно-пассажирских парома сделали 132 круговых рейса, гражданские суда – 9 рейсов.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Арки моста не пострадали.

Восстановление моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Премьер России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

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