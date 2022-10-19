После теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты

Сроки завершения строек в Крыму могут быть сдвинуты из-за проблем на Крымском мосту Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из-за произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту процесс капитального строительства некоторых объектов на полуострове может затянуться. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка.

Как сообщил председатель парламентского комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко, стройматериалы не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив. В первую очередь на паром попадают грузы военного, медицинского и продовольственного назначения.

- Отмечаются затруднения доставки оплаченных строительных материалов с материковой части РФ на территорию Крыма, обусловленных временными ограничениями движения по Крымскому мосту, – сообщил Коваленко.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Арки моста не пострадали. Полностью ремонт переправы намерены завершить не позднее 1 июля 2023 года.

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