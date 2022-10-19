В Ялте высадят 80 тысяч цветов, кустарников и пальм - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте стартовало масштабное озеленение. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, город украсят более 80 тысяч саженцев, среди которых цветы, кустарники и пальмы.

- Также на Московской начнется восстановление живой изгороди, а в Алупке оформим Южнобережное кольцо в мексиканском стиле, - написала Павленко в своем telegram-канале.

Все растения закуплены в питомниках полуострова, что гарантирует их приживаемость.

Также градоначальница обратила внимание на то, что в сентябре в Ялте, Алупке и поселках ЮБК пальмы были тщательно обработаны. Кроме того, с помощью инъекций лечили хвойные.

Ранее сообщалось, что более тысячи кустов хризантем высадят в парках Симферополя. В скором времени жители столичного города увидят свежие кусты с цветами желтых, розовых и бордовых оттенков.

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