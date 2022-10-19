В Ялте высадят 80 тысяч цветов, кустарников и пальм - видео

Фото: Янина Павленко/Tg
В Ялте стартовало масштабное озеленение. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, город украсят более 80 тысяч саженцев, среди которых цветы, кустарники и пальмы.
- Также на Московской начнется восстановление живой изгороди, а в Алупке оформим Южнобережное кольцо в мексиканском стиле, - написала Павленко в своем telegram-канале.
Все растения закуплены в питомниках полуострова, что гарантирует их приживаемость.
Также градоначальница обратила внимание на то, что в сентябре в Ялте, Алупке и поселках ЮБК пальмы были тщательно обработаны. Кроме того, с помощью инъекций лечили хвойные.
Ранее сообщалось, что более тысячи кустов хризантем высадят в парках Симферополя. В скором времени жители столичного города увидят свежие кусты с цветами желтых, розовых и бордовых оттенков.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50