Проезд грузовых машин весом до 40 тонн уже может осуществляться по Крымскому мосту Фото: Юлия МАРКИНА

По Крымскому мосту могут проезжать грузовые машины до 40 тонн.

- Запустили в двухполосном исполнении, уже не реверсивно, и сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать, - цитирует ТАСС вице-премьера Марата Хуснуллина.

Очередей при проезде легковых автомобилей нет. Также недавно по мосту было возобновлено автобусное движение.

Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка. Стройматериалы не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив.

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