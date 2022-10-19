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Происшествия19 октября 2022 6:59

Обломки сбитого беспилотника в Севастополе упали на жилой дом 19 октября

Пострадавших нет
Екатерина НАЗАРОВА
В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень опасности

В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень опасности

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе обломки сбитого системами ПВО беспилотника упали на жилой дом в частном секторе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне), - написал Развожаев в своем telegram-канале

На месте падения БПЛА было небольшое возгорание, которое быстро потушили. Никто не пострадал.

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