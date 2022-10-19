В Севастополе сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек 19 октября

В настоящее время на территории города Севастополя действует «желтый уровень» террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе утром 19 октября отработала система ПВО. Был сбит беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Позже стало известно, что обломки сбитого беспилотника в Севастополе приземлились на жилой дом в частном секторе. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя действует «желтый уровень» террористической опасности. Недавно Росавиация в очередной раз продлили бесполетную зону над Крымом - на этот раз до 22 октября.

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