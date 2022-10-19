На Керченской переправе запустят пятый паром

19 октября на Керченской переправе к четырем уже действующим паромам может присоединиться пятое судно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 октября на Керченской переправе к четырем уже действующим паромам может присоединиться пятое судно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– Как ожидается, сегодня к ним [к уже работающим паромам – прим. ред.] присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова», способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента возобновления работы паромной переправы вечером 9 октября по 7:00 19 октября через пролив перевезли уже 15 427 человек и 5 905 транспортных средств (большая часть из них - большегрузные и среднетоннажные грузовики). За этот период автомобильно-пассажирские паромы сделали 154 круговых рейса.

Напомним, по Крымскому мосту запустили движение грузовиков до 40 тонн. Очередей при проезде легковых автомобилей нет. Также недавно по мосту было возобновлено автобусное движение.

Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка. Стройматериалы не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив.

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