В целях безопасности в разных муниципалитетах Крыма оградили заброшенные строения Фото: Павел КЛОКОВ

В Крыму ограничили доступ к 33 заброшенным строениям в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Один из таких объектов был обнаружен на территории Ивановского сельского поселения Нижнегорского района, еще один - в районе мыса Меганом.

- Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами городов Ялты, Феодосии, Бахчисарайского, Кировского, Красногвардейского, Симферопольского районов, Джанкойским, Красноперекопским и Сакским межрайонными прокурорами, - говорится в сообщении.

Всего по результатам проверок в этом году было вынесено 52 предупреждения о необходимости принять меры. К дисциплинарной ответственности привлечены 20 человек, в суд направлено 12 исков, одно должностное лицо получило предостережение. По 33 объектам к настоящему времени нарушения устранены.

Ранее сообщалось, что часть кладбища в Севастополе утонула под свалкой из строительного мусора. В дело вмешалась прокуратура.

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