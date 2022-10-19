В Крыму появился новый вид мошенничества с рекламой в соцсетях

Чтобы себя обезопасить, главное в такой ситуации - это положить трубку и не вступать в диалог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму появился новый вид мошенничества, сообщала начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова в рамках «Марафона киберграмотности».

- Сейчас в Крыму появилась новая схема дистанционного мошенничества с помощью рекламы в социальных сетях, - рассказала Наталья Кашкарова.

По ее словам, аферисты предлагают жертве принять участие в розыгрыше призов, который якобы проводит один из крымских банков. Чтобы узнать детали, человеку предлагают перейти по закрепленной ссылке. Во время длительного ожидания загрузки сайта жертва получает смс с уведомлением о снятии с банковской карты всех средств.

Напомним, за минувшую неделю мошенники обманули крымчан на четыре миллиона рубелей. Было возбуждено 42 уголовных.

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