Хуснуллин: «Темп работ по восстановлению Крымского моста будем наращивать»

Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать
Фото: Виталий ТИМКИВ
Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
– Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график, – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка, поскольку они не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50