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Общество19 октября 2022 17:28

Хуснуллин: «Темп работ по восстановлению Крымского моста будем наращивать»

Прежде всего это касается железнодорожной части моста
Дмитрий Коренев
Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать

Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать

Фото: Виталий ТИМКИВ

Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка, поскольку они не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив.

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