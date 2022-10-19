Хуснуллин: «Темп работ по восстановлению Крымского моста будем наращивать»

Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать Фото: Виталий ТИМКИВ

Темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты. Есть проблемы с доставкой стройматериалов с материка, поскольку они не входят в число приоритетных грузов при транспортировке через Керченский пролив.

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