В Керчи эвакуировали многоэтажку из-за сообщения о минировании

На месте работали сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 19 октября в Керчи эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Гагарина. Об этом пишет РИА Новости Крым.
– В Керчи по улице Гагарина эвакуируют многоквартирный дом, поступило сообщение о минировании, – сообщили порталу в горсовете Керчи.
На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, сегодня утром из-за сообщений с угрозами вновь эвакуировали керченские школы и детские сады. Это уже девятый день отмены занятий в школах Керчи начиная с 7 октября.
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