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Происшествия19 октября 2022 17:50

В Керчи эвакуировали многоэтажку из-за сообщения о минировании

На месте работала полиция
Дмитрий Коренев
На месте работали сотрудники полиции

На месте работали сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 19 октября в Керчи эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Гагарина. Об этом пишет РИА Новости Крым.

– В Керчи по улице Гагарина эвакуируют многоквартирный дом, поступило сообщение о минировании, – сообщили порталу в горсовете Керчи.

На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, сегодня утром из-за сообщений с угрозами вновь эвакуировали керченские школы и детские сады. Это уже девятый день отмены занятий в школах Керчи начиная с 7 октября.

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