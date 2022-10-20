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Общество20 октября 2022 6:05

Отдыхающим в Крыму детям из Херсонской области продлили каникулы до 3 ноября

Ребята не хотят покидать полуостров
Екатерина НАЗАРОВА
Дети из Херсонской области, отдыхающие в Крыму, не хотят уезжать с полуострова

Дети из Херсонской области, отдыхающие в Крыму, не хотят уезжать с полуострова

Фото: Анна КИРИЕНКО

Дети, приехавшие в Крым на отдых из Херсонской области, хотят подольше остаться на полуострове. Ввиду этого было принято решение продлить каникулы до 3 ноября.

- Достаточно серьезный делается упор на спортивные секции и кружки. Есть футбол, волейбол, теннис, бадминтон, бильярд даже. Детям очень нравится. Говорят, уезжать не хотят, - цитирует «Крым 24» депутата Госдумы Игоря Кастюкевича.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в полуострове на данный момент не планируется. Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

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