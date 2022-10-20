На трассе Симферополь - Судак в ДТП пострадала женщина 19 октября

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Вечером 19 октября на трассе Симферополь - Судак в районе автостанции произошло ДТП с участием двух легковушек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

- По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ - 2107» и «Chery Amulet», - говорится в сообщении.

Одна женщина в результате ДТП получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Напомним, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло 2 октября в Симферополе. Пострадал один из водителей.

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