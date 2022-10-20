В Керчи утром 20 октября снова эвакуировали школы, детсады, храмы и городской суд

Эвакуация в школах проводится десятый день подряд из-за сообщений с угрозами Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за сообщений с угрозами в Керчи утром 20 октября снова прошла эвакуация в школах, детских садах и храмах. Также сообщение о «минировании» поступило в здание городского суда. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в керченском горсовете.

- Сообщения поступили в школы, детские сады, храмы и суд. Осуществляется проверка, - отметили в горсовете.

Правоохранители действуют по отработанной схеме. Школьников, посетителей и работника суда и храмов эвакуировали.

Напомним, сообщения с угрозами в керченские школы поступают уже десять дней подряд. Некоторые учебные заведения стали давать программу учащимся дистанционно.

В целом же по Крыму переходить на «дистант» не планируется.

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