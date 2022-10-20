Фото: пресс-служба КФУ

Крымские ученые разрабатывают новое средство для борьбы с вредителями винограда, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Новые вещества смогут применяться для создания безвредных для человека методов борьбы с насекомыми. В основе разработки - биохимические особенности бабочек семейства Zygaenidae.

- Это очень интересная группа насекомых с удивительной биохимической особенностью - они способны для защиты от врагов синтезировать ядовитые цианистые соединения. Мы в КФУ занимаемся конструированием новых молекул, которые выполняют функцию половых аттрактантов, то есть привлекают самцов, имитируя запах самки, - цитирует пресс-служба заведующего лабораторией биотехнологии и кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ, доктора биологических наук, профессора Константина Ефетова.

Это будет полезная научная разработка, учитывая, что сейчас в Крыму вынуждены бороться с популярным вредителем винограда Theresimima ampellophaga ядовитыми для человека пестицидами.

Конечный продукт представляет из себя резиновую приманку, пропитанную активным веществом, которую развешивают на винограднике, чем дезориентируют самцов. Второй вариант - липкая ловушка с приманкой внутри, куда попадают самцы вредителя, а самки остаются неоплодотворенными

Напомним, ранее ученые установили, что уровень стронция в Азовском море сейчас выше, чем до аварии на ЧАЭС. При этом концентрация радиоактивного элемента не превышает безопасную норму.

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