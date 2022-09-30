Ученые: Уровень стронция в Азовском море сейчас выше, чем до аварии на ЧАЭС

Глубина Азовского моря достигает 14 метров. Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Уровень стронция в Азовском море превысил показатели этого радионуклида, которые были зафиксированы до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом КП-Крым сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии, к.б.н. Наталья Мирзоева.

- Азовское море мелкое, максимальная глубина - 14 метров. Поэтому к 2000-м годам оно полностью очистилось после аварии на Чернобыльской АЭС. Однако в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, и днепровская вода в Херсонской области шла не в канал, в Крым, а в Азовское море. И мы обнаружили, что концентрация стронция в растворенном виде превышает доаварийный уровень, что был в 1986 году, - отметила Наталья Мирзоева.

Причин такой концентрации исследователь называет несколько: во-первых, радионуклид попадает в море после паводков. Кроме того, в 2010 году на Украине начали осушать водоем-охладитель ЧАЭС. Воду оттуда сбрасывали в реку Припять, затем она попадала в Днепр, и, как следствие, в Черное и Азовское моря. Кроме того, радионуклиды, захороненные под толщей воды, сейчас фактически находится на поверхности, и дожди все это размывают.

Но на сегодняшний день уровень стронция в Азовском море не превышает предельно допустимые нормы, и его концентрация не вредна ни для человека, ни для морских обитателей.

- Но хочу вас успокоить. Сейчас мы не говорим о загрязнении - все, что мы измерили, находится ниже контрольных уровней. С 1986 года по сегодняшний день мы не отмечали превышения предельно допустимых концентраций, все было в пределах нормы. Любой радионуклид интересует нас как метка, попадающая в окружающую среду. Это позволяет нам изучать закономерности в вегехимических, гидрологических и других процессах, - пояснила руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей.

По прогнозам ученых, в 2023-2024 году море снова очистится, и уровень этого стронция не будет превышать тот, что был в 1986 году.

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