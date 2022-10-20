Житель Севастополя попал под уголовное дело, защищая мать от пьяного брата

Мужчина ударил младшего брата по ноге, в результате чего тот получил травму Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе мужчина попал под уголовное дело за избиение младшего брата, сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Пострадавший вечером в очередной раз вернулся домой пьяным и стал дебоширить. Мать попыталась утихомирить сына, но на ее замечания 38-летнего мужчину только разозлили. За родную решил заступиться старший 45-летний сын, который схватил удочку и ударил ею младшего брата по ноге.

- Полученные травмы заставили потерпевшего обратиться в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Теперь против старшего брата расследуется уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. По этой статье мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Евпатории расчленил жену и выбросил останки в мусорные контейнеры.

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