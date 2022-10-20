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Экономика20 октября 2022 10:28

В Керченском проливе начал работу пятый паром «Композитор Эльза Ибрагимова»

Грузоподъемность судна достигает семи тысяч тонн
Екатерина НАЗАРОВА
В Керченском проливе начал работу пятый паром

В Керченском проливе начал работу пятый паром

Фото: Виктор Гусейнов

Пятый паром «‎Композитор Эльза Ибрагимова» приступил к работе на Керченской паромной переправе в четверг. Грузоподъемность судна достигает семи тысяч тонн, сообщили в Росморречфлоте.

- К судам, работающим на Керченской паромной переправе, 20 октября присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «‎Композитор Эльза Ибрагимова», - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что работа Керченской паромной переправы может приостановиться 20 октября из-за шторма. До конца дня ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

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