В Керченском проливе начал работу пятый паром «Композитор Эльза Ибрагимова»

В Керченском проливе начал работу пятый паром
Фото: Виктор Гусейнов
Пятый паром «Композитор Эльза Ибрагимова» приступил к работе на Керченской паромной переправе в четверг. Грузоподъемность судна достигает семи тысяч тонн, сообщили в Росморречфлоте.
- К судам, работающим на Керченской паромной переправе, 20 октября присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова», - говорится в сообщении.
Ранее КП-Крым писала, что работа Керченской паромной переправы может приостановиться 20 октября из-за шторма. До конца дня ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
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