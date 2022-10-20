В Керченском проливе начал работу пятый паром «Композитор Эльза Ибрагимова»

В Керченском проливе начал работу пятый паром Фото: Виктор Гусейнов

Пятый паром «‎Композитор Эльза Ибрагимова» приступил к работе на Керченской паромной переправе в четверг. Грузоподъемность судна достигает семи тысяч тонн, сообщили в Росморречфлоте.

- К судам, работающим на Керченской паромной переправе, 20 октября присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «‎Композитор Эльза Ибрагимова», - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что работа Керченской паромной переправы может приостановиться 20 октября из-за шторма. До конца дня ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50