Работа Керченской паромной переправы может приостановиться 20 октября из-за шторма

Метеорологи предупредили об ожидающемся 20 октября ухудшении погоды в районе Керчи Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа Керченской паромной переправы может быть временно приостановлена до конца дня 20 октября из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Метеорологи предупредили об ожидающемся 20 октября ухудшении погоды в районе Керчи, что может повлечь за собой приостановку судоходства в проливе, - говорится в сообщении.

До конца дня ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. По данным автоматической метеостанции мыса Змеиный (г. Керчь), средняя скорость северо-западного ветра в настоящее время достигает 5,6 метров в секунду. Также днем ожидаются небольшие осадки. Высота волн достигает 70-120 сантиметров, температура воздуха днем 12-14 градусов тепла. Температура воды в море 13 -14 градусов тепла.

Кроме того, в Крыму на 20-21 октября объявлено штормовое в связи с предстоящими ливнями и усилением ветра. Также в ночь с четверга на пятницу на полуострове ожидаются дожди.

Напомним, ранее в Керченском проливе начал работу пятый паром для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова».

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