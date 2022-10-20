Фото: "Крым 24"

В Симферополе проходит первый крымский форум «Я отец в стране отцов». В ходе мероприятия обсуждаются вопросы, связанные с информационной безопасностью детей.

- Я рада, что в Крыму проводят такой форум. Считаю, что это решение было своевременным. Сегодня очень важно донести до общества значение роли отца, - цитирует «Крым 24» председателя межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елену Аксенову.

Ранее сообщалось, что к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея открылась новая выставка. Некоторые реликвии представлены впервые.

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