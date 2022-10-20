На Крымском мосту начался демонтаж пролетных строений

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Рабочие начали демонтировать поврежденные в результате теракта пролетные строения автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. На месте трудятся 410 человек.

- Дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Оно будет разрезано на блоки, которые с помощью плавучих кранов погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования, - сказано в сообщении.

Ранее рабочие усилили левую часть пролетных строений и испытали металлоконструкции грузовым транспортом. Также был снят асфальт с проезжей части, после чего специалисты убрали поврежденные после взрыва шок-трансмиттеры. Было полностью срезано барьерное ограждение с поврежденного пролета.

Напомним, восстановление Крымского моста должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой». Правительство выпустило соответствующее распоряжение.

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