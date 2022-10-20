Жителя Симферополя осудят за избиение незнакомца из-за припаркованного автомобиля

Уголовное дело рассмотрит Киевский районный суд Симферополя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ), а также умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Предварительным следствием установлено, что в середине октября 2021 года обвиняемый, находясь возле своего домовладения в СТ «Здоровье», увидел припаркованный возле его дома автомобиль. После того, как к транспорту подошел его собственник, мужчина вступил с молодым человеком в конфликт, в ходе которого избил пострадавшего, нанеся ему множественные травмы, – говорится в сообщении.

Вину свою мужчина признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя попал под уголовное дело, защищая мать от пьяного брата. Он ударил родственника удочкой по ноге, в результате чего тот получил травму

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