В Крыму собрали более 80 тысяч тонн фруктов и ягод

Фото: msh.rk.gov.ru

В этом году крымские аграрии собрали уже почти 84 тысячи тонн плодово-ягодной продукции, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук, на сегодняшний день урожай собран с 56% площади плодоносящих растений.

По словам Савчука, сейчас идет уборка яблок и позднеспелых груш. С деревьев сняли уже около 77 тысяч плодов - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Продолжаются работы и в орехоплодных садах, так уже собрано 12 тонн миндаля и фундука. Также в крымских ягодниках и теплицах собирают и садовую землянику. В закрытом грунте уже собрано 259 тонн с площади 25 гектаров. Эту ягоду аграрии выращивали и открытом грунте, в 2022 году получен урожай больше 400 тонн, – передает его слова пресс-служба республиканского Минсельхоза.

Савчук напомнил, что наибольшие площади садовой земляники расположены в Бахчисарайском, Джанкойском, Нижнегорском и Ленинском районах.

Порадовал крымских аграриев и урожай косточковых культур.

– Сезон уборки персиков, абрикосов, черешни, вишни, сливы и алычи закончен. Сельхозтоваропроизводители получили урожай 6,2 тысячи тонн плодов, что составило 139 % по отношению к 2021 году, – рассказал он

Всего же в 2022 году в Крыму планируют собрать более 130 тысяч тонн плодов и ягод. Савчук подчеркнул, что благодаря господдержке на полуострове каждый год появляются новые сады и ягодники.

– К примеру, в этом году на закладку многолетних насаждений сельскохозяйственные товаропроизводители получили более 650 миллионов рублей. А план закладки на текущий год составляет порядка 1 тысячи гектаров, – отметил министр сельского хозяйства Крыма.

Ранее сообщалось, что крымские ученые разрабатывают новое средство для борьбы с вредителями винограда. Новые вещества смогут применяться для создания безвредных для человека методов борьбы с насекомыми. В основе разработки - биохимические особенности бабочек семейства Zygaenidae.

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