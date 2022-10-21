В Крыму ФСБ накрыла плантацию конопли

Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

25-летнему жителю Нижнегорского района Крыма грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

– Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Республики Крым выращивал на своем приусадебном участке наркотическое средство – каннабис, – говорится в сообщении.

Коноплю мужчина выращивал в специально оборудованных теплицах, оснащенных видеокамерами и специальными средствами контроля.

Помимо наркосодержащих растений и изготовленных наркотиков, в домовладении нашли незарегистрированное гладкоствольное ружье, а также патроны к нему.

– В настоящее время решается вопрос о привлечении указанного лица к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов, – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителю Ялты грозит 20 лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков. У него нашли 33 пакета с мефедроном.

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