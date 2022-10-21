В Симферополе убрали все незаконные рекламные конструкции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе убрали все отдельно стоящие незаконные рекламные конструкции. Как сообщил в эфире телеканала «Миллет» градоначальник Михаил Афанасьев, более 170 из них демонтировали силами администрации с привлечением подрядчиков, более 150 убрали собственники.

По словам Афанасьева, сейчас демонтируют рекламные конструкции, размещенные на фасадах зданий.

– Здесь есть еще над чем работать, но я уверен, что в 2023 году мы полностью очистим город от незаконных рекламных конструкций, – подчеркнул глава городской администрации.

Напомним, на снос незаконных объектов рекламы в текущем году выделили 1,8 миллиона рублей.

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