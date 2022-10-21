Житель Евпатории попался на хранении одного грамма наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Саках задержан 36-летний житель Евпатории, в кармане куртки которого обнаружили сверток с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В ходе личного досмотра задержанного, сотрудники полиции обнаружили в кармане его куртки, обмотанный изолентой сверток с веществом белого цвета, весом 0.98 грамм, - говорится в сообщении.

Со слов евпаторийца, в свертке был амфетамин, который он приобрел в Интернете для личного употребления без цели сбыта. Экспертиза подтвердила, что в пакетике было наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму ФСБ накрыла плантацию конопли. Наркосодержащие растения выращивались в специально оборудованных теплицах, которые охранялись видеокамерами.

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