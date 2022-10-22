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Общество22 октября 2022 10:44

В Крыму и Севастополе запретили фотографировать поезда и железнодорожные мосты

На Крымском полуострове с 19 октября действует режим (средний уровень реагирования)
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На вокзале лучше не доставать фотоаппарат из сумки, чтобы не нарушить запрет.

На вокзале лучше не доставать фотоаппарат из сумки, чтобы не нарушить запрет.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники предупредили гостей и жителей полуострова, что нельзя фотографировать или записывать видео, если попали в кадр поезда, железнодорожные тоннели и мосты.

- Напоминаем, что фото- и видеосъемка объектов транспортной инфраструктуры Крымской железной дороги запрещена, в том числе с привязкой к геолокации. Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

Такое табу появилось из-за режима (средний уровень реагирования), который действует на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 19 октября 2022.

Главная цель запрета - усилить безопасность и охрану объектов транспортной инфраструктуры.

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