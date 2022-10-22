В Крыму и Севастополе запретили фотографировать поезда и железнодорожные мосты

На вокзале лучше не доставать фотоаппарат из сумки, чтобы не нарушить запрет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники предупредили гостей и жителей полуострова, что нельзя фотографировать или записывать видео, если попали в кадр поезда, железнодорожные тоннели и мосты.

- Напоминаем, что фото- и видеосъемка объектов транспортной инфраструктуры Крымской железной дороги запрещена, в том числе с привязкой к геолокации. Запрещается проведение съемок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

Такое табу появилось из-за режима (средний уровень реагирования), который действует на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 19 октября 2022.

Главная цель запрета - усилить безопасность и охрану объектов транспортной инфраструктуры.

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