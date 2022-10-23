По поручению главы СК Бастрыкина в Крыму создали горячую линию для мобилизованных

Горячая линия для мобилизованных работает круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина в Главном следственном управлении создана горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, обратиться в ведомство можно по телефону: 8-978-936-80-75. Горячая линия работает круглосуточно.

Также можно обратиться за помощью в случае давления на бизнес: 8(3652) 500-750.

Создана и телефонная линия ГСУ «Ребенок в опасности»: 8(3652) 500-760, 123.

Обратиться к руководителю ведомства, генерал-майору юстиции Владимиру Терентьеву можно по номеру: 8(3652) 500-771 (работает каждый второй понедельник месяца с 14.00 до 17.00 и каждую третью пятницу месяца с 11.00 до 13.00). Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8(3652) 500-770.

Также можно обратиться за помощью по номеру доверия Главного следственного управления: 8(3652) 500-751.

Отдельно создана горячая линия для граждан, прибывающих в Россию из ЛНР и ДНР: +7-978-936-80-74.

Ранее сообщалось, после жалоб мобилизованных в Крыму проведут повторный отстрел бронежилетов. Амуницию закупили у сертифицированного поставщика Минобороны.

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