После жалоб мобилизованных в Крыму проведут повторный отстрел бронежилетов

Перед закупкой произведен отстрел на полигоне в Крыму. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Не так давно в Крыму подняли шум по поводу того, что мужчинам, призванным в рамках частичной мобилизации, выдали дырявые бронежилеты. Такая жалоба поступила главе РК Сергею Аксенову. Пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков отметил, что вопрос амуниции для военнослужащих находится на контроле.

А чтобы военные на передовой были только в качественных бронежилетах, перед выдачей мобилизованным проведут контрольный отстрел всех партий. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, все бронежилеты, поступающие в Крым, закупили у сертифицированного поставщика Минобороны. На каждый из них есть паспорт с отметкой о соответствии стандарту качества.

Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

- Перед закупкой произведен отстрел на полигоне в Крыму. Пробитие только пулей с вольфрамовым сердечником 7Н24. Пробитий от пуль 7Н6, 7Н10 и 7Н22 не зафиксировано. В связи с появлением сообщений о пробитии жилетов пулей 5.45 будет произведен контрольный отстрел всех партий. В войска поступит только качественная продукция, - написал Олег Крючков.

Было зафиксировано пробитие пулей с вольфрамовым сердечником 7Н24. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Ранее Сергей Аксенов сообщал, что предприниматели закупят необходимую экипировку для мобилизованных в Крыму. Уже передано несколько сотен пар ботинок, планируется отправить бронежилеты, каски и другие необходимые вещи.

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