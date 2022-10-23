Проектное решение по восстановлению ж/д ветки Крымского моста подготовят в ноябре

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочее совещание со строителями и проектировщиками Крымского моста.

По его словам, в настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожной ветки. В начале ноября будут получены сроки и проектные решения относительно ее восстановления.

- 410 человек работает в круглосуточном режиме, работает 40 единиц техники. Полноценные две смены. Готовим проектные решения не только по восстановлению обрушившегося моста, но и по ремонту существующего пролета моста, по которому сейчас идет движение, - заявил Хуснуллин.

Напомним, для восстановления Крымского моста тремя российскими заводами было изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций. Чтобы укрепить все четыре пролета, потребуется более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 километров сварочных швов.

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