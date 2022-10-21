Процесс изготовления элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершен. Фото: rosavtodor.gov.ru

Процесс изготовления элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

- В общей сложности для восстановления Крымского моста заводами изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлены на производственную базу. Поставка остального груза ожидается через два дня, - говорится в сообщении.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В настоящее время продолжаются работы по монтажу пролетов - уже сооружены четыре стапельные площадки (построечно-спусковые сооружения, представляющие собой наклонную плоскость, на которой производится постройка конструкций). На трех из них уже собирают пролетные строения.

Чтобы укрепить все четыре пролета, потребуется более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 километров сварочных швов. Собранные строения со стапельных площадок доставят к месту надвижки. Работы там начнутся в начале ноября.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Отмечается, что металлические конструкции были изготовлены на трех отечественных заводах. Работы по восстановлению поврежденного моста ведутся круглосуточно. В этом процессе задействовано 410 человек, 40 единиц техники, в том числе два плавучих крана.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года. Выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

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