Запуск туров « Крымский вояж» отложили из-за назначения дополнительных поездов

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
Из-за назначения дополнительных поездов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга запуск туристического поезда «Крымский вояж» откладывается.
- В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт города Симферополя АО «ТК «Гранд сервис экспресс» уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Гранд сервис экспресс».
Так, отменены продажи на рейсы, которые были запланированы 31 октября, 14 ноября и 28 ноября. На Новый год «Крымский вояж» в графике.
Также был исключен из графика рейс на 12 декабря. Ближайший рейс, по планам компании, должен будет состояться 29 декабря.
Напомним, часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами.
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