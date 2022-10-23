Запуск туров « Крымский вояж» отложили из-за назначения дополнительных поездов

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Из-за назначения дополнительных поездов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга запуск туристического поезда «‎Крымский вояж» откладывается.

- В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт города Симферополя АО «‎ТК «‎Гранд сервис экспресс» уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «‎Гранд сервис экспресс».

Так, отменены продажи на рейсы, которые были запланированы 31 октября, 14 ноября и 28 ноября. На Новый год «‎Крымский вояж» в графике.

Также был исключен из графика рейс на 12 декабря. Ближайший рейс, по планам компании, должен будет состояться 29 декабря.

Напомним, часть грузов, которые ранее доставлялись в Крым автотранспортом, отправляют поездами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50