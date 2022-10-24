Более 500 гостиниц в Крыму отнесены к категории «без звезд»

Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды
Фото: Вадим ПОПОВ
В Крыму заявки на прохождение аккредитации подали 1085 объектов размещения. В итоге более половины из них были отнесены к категории «без звезд». Об этом сообщила эксперт по классификации объектов размещения, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации региона Валентина Марнопольская в эфире радио «Спутник в Крыму».
- 13 объектам присвоена категория «пять звезд», еще 60 - «четыре звезды», некоторое число объектов размещения получили статус «трех» и «двух» звездных отелей, - добавила Марнопольская.
Она напомнила, что требование о прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны 1 января 2022 года.
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