Более 500 гостиниц в Крыму отнесены к категории «без звезд»

Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды Фото: Вадим ПОПОВ

В Крыму заявки на прохождение аккредитации подали 1085 объектов размещения. В итоге более половины из них были отнесены к категории «‎без звезд»‎. Об этом сообщила эксперт по классификации объектов размещения, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации региона Валентина Марнопольская в эфире радио «Спутник в Крыму».

- 13 объектам присвоена категория «‎пять звезд»‎, еще 60 - «‎‎четыре звезды»‎, некоторое число объектов размещения получили статус «‎трех» и «двух» звездных отелей, - добавила Марнопольская.

Она напомнила, что требование о прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны 1 января 2022 года.

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