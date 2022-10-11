«Туристический рынок сейчас на паузе»: что происходит в Крыму после теракта на мосту

Бархатный сезон закончился, и отдыхающих стало в разы меньше даже на ЮБК Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Туроператоры столкнулись с массовой отменой брони проживания на полуострове в октябре из-за взрыва, произошедшем на Крымском мосту. Однако пострадали не все туристические сегменты.

- Мы фиксируем максимальное снижение заявок, их практически нет. И есть увеличенное количество аннуляций. За 8 число у нас аннулировались практически все брони на октябрь, - сообщил КП-Крым директор местной компании «Тур Этно» Андрей Пылов.

По его словам, туристический рынок сейчас находится на паузе, так как потенциальные отдыхающие озабочены информационным фоном.

- К счастью, инцидент на мосту не фатальный. Дальше все будет зависеть от того, какой информационный фон нас будет сопровождать, - добавил представитель туриндустрии.

В секторе малых объектов, которые работают круглогодично, резкой отмены бронирования не было.

- Отели, которые работают весь год, сейчас загружены на 10-15%, и это, по большей степени, местные отдыхающие. Наш сектор держится за счет внутреннего туризма, а резкий отток броней почувствовали, разве что, туроператоры, - пояснила Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма.

Отельер также отметила, что сейчас прогнозировать загрузку на зиму пока трудно, но некоторые клиенты, несмотря на ситуацию, уже планируют новогодний отдых.

- Возможно, нужно устраивать акции для корпоративных клиентов, чтобы заезжали компаниями. Предлагать бонусом баню или еще что-то. Но пока все неплохо. У меня, например, на новогодние праздники забронировали отдых 25 человек, - добавила Наталья Стамбульникова.

Отметим, после теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября, часть отелей и объектов размещения на полуострове предоставили отдыхающим бесплатное проживание.

- Некоторые туристы даже не соглашались жить бесплатно. А другие, по словам коллег, не злоупотребляли: пожили день-два бесплатно - и уехали на материк, как только это стало возможно, - заключила глава Ассоциации малых отелей Крыма.

КСТАТИ

Из федерального бюджета выделят 1,6 миллиарда рублей на поддержку туристической индустрии Крыма и Севастополя. Глава федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что на момент ЧП на полуострове находились около 50 тысяч туристов. Из них около тысячи человек воспользовались возможностью продлить проживание бесплатно.

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