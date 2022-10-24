Сельскохозяйственая ярмарка прошла в Симферополе в воскресенье Фото: Иван МАКЕЕВ

23 октября в Симферополе прошла сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

- Осенний ярмарочный сезон продолжается. В Симферополе прошла сельскохозяйственная ярмарка «‎выходного дня», - говорится в сообщении.

Фермеры со всех уголков полуострова привезли на ярмарку мед, овощи, колбасные изделия и многое другое.

Ранее сообщалось, что В Симферополе на ярмарках планируют продать больше 80 тонн сельхозпродукции. Сельхозтоваропроизводители реализуют молочную продукцию, свежие овощи, зелень и яйца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50