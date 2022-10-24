В Крыму задержали мужчину, укравшего из банкомата 42 тысячи рублей

Мужчина чистосердечно признался в совершенном преступлении Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму задержали 40-летнего жителя Бахчисарайского района, похитившего 42 тысячи рублей из банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пострадавший на что-то отвлекся и забыл достать деньги из купюроприемника, чем и воспользовался подозреваемый.

- С его слов стало известно, что, подойдя к банкомату, он обнаружил, что в купюроприемнике находятся денежные средства. Вместо того, чтобы вернуть их в банк, подозреваемый все деньги присвоил себе и потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму двое односельчан обворовали гараж на 22 тысячи рублей. Парни взломали замок и вытащили из помещения электрогенератор и два мотодвигателя.

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