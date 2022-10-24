Прокуратура поверит родителей, пеленавших младенца на асфальте под Ялтой

Фото: «АГПЯлта» в telegram

Крымская прокуратура начала проверку после того, как по соцсетям разлетелось видео с нетрезвыми родителями, пеленавшими младенца прямо на асфальте.

- Прокуратура Республики Крым по информации, размещенной в одной из социальных сетей, организовала проверку по факту возможных нарушений прав малолетнего ребенка в Ялте, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам авторы видео, пьяная пара положила своего месячного малыша в грязном тонком одеянии на холодные ступеньки и пьяный отец начал менять ему подгузник. Отношение к ребенку было небрежное и грубое. Мать в этот момент курила рядом и щелкала семечки.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что инцидент произошел в поселке Массандра, а ребенок на видео 2022 года рождения.

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