В Крыму из 1800 цветов создали впечатляющее панно для Бала хризантем 2022

Новая цветочная композиция появилась на Южном берегу Крыма. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму цветами «нарисовали» карту родного полуострова, творцами необычной композиции стали сотрудники Никитского сада, где вот-вот начнется знаменитый Бал хризантем.

- Панно из хризантем в виде контура Крыма появилось в партере Никитского ботанического сада. Основа экспозиции – белые и бордовые мелкоцветковые хризантемы, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада. - Мы продолжаем готовиться к открытию традиционной выставки хризантем в открытом грунте, которая пройдёт в этом году в 69-й раз!

Схема панно. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Композиция получилась масштабной - 11 на 7 метров. Главный фасад составлен из хризантем, а «бока» украсил хлорофитум и аспарагус. Всего для «картины» потребовалось 1813 растений.

Кстати, в Никитском ботаническом саду прекрасными цветам можно не только любоваться, но и примерить на себя «сшитое» из живых хризантем платье королевы осени.

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