В Крыму можно пофорсить в платье королевы осени: появилась чудесная фотозона для Бала хризантем 2022

Платье королевы осени. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма любой желающий может примерить наряд из живых цветов: Никитский сад украсила чудная и необычная фотозона – платье королевы осени.

ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВЫ НАПРОКАТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Для фотозоны использовали живые цветы. Фото: Андрей Паштецкий/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Задумка на первый взгляд простая, как у пляжных фотографов, предлагающих запечатлеть себя в разных ипостасях и нарядах, вот только шикарное платье «сшили» из живых цветов. Хризантемы в горшках установили в специальном каркасе, сваренном из металла.

- Платье королевы осени примерить смогут все. И это, правда, здорово - почувствовать себя королевой! – рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что сюрпризы на этом не завершаются.

Примерить платье королевы осени могут все гости Сада. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

ВЫСАДИЛИ 500 СОРТОВ ОСЕННЕГО ЦВЕТКА

Самое большое чудо еще ждет своего часа. Вот-вот станет известна дата официального открытия Бала хризантем 2022, где можно увидеть 500 сортов и форм прекрасного осеннего цветка.

В Никитском саду очень красивые цветы. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Всего высажено 205 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантем, из них 5 новинок - иностранных сортов и 30 новых гибридных форм селекции НБС, - рассказала Альбина Золотарева, младший научный сотрудник лаборатории цветоводства, отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры ФГБУН «НБС-ННЦ РАН».

Хризантемы ЮБК, Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Главную клумбу Бала хризантем также украсили 295 мелкоцветковых сортов и гибридных форм хризантемы садовой – всего 20 861 растение.

Удивительное разнообразие!

Гостям сада оставят место для творчества и фантазии - на Бале хризантем, который проводится уже в 69-ый раз, будет представлены 45 новых сортов, у которых еще нет имени.

- Посетители Сада смогут предложить свои уникальные названия, - напомнили в пресс-службе Никитского сада о доброй традиции, но точную дату официального открытия Бала пока еще не обозначили. Ясно одно, что ждать осталось совсем недолго, обычно праздник начинается под занавес октября.

Кстати, кроме выбора названия для новых сортов, гости Сада также выбирают королеву Бала хризантем. В прошлом году такого высокого титула был удостоен сорт «Бегущая по волнам».

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