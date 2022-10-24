Севастопольцу грозит 20 лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

В Севастополе наркополицейские задержали 29-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина намеревался сбыть крупную партию марихуаны.

– Ранее оперативниками была получена информация о том, что 29-летний мужчина у себя в гараже хранит крупную партию растительного наркотического средства. Также стало известно, что злоумышленник измельчает, взвешивает и фасует наркотик с целью дальнейшего сбыта на территории Севастополя, – говорится в сообщении.

В ходе обыска в гараже нашли полимерный сверток и шесть пакетов с пазовыми замками, в которые было спрятано «неизвестное вещество растительного происхождения», электронные весы и фасовочные материалы. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной общей массой более 600 грамм.

Севастопольцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело против наркоплантатора из Нижнегорского района. Мужчина выращивал коноплю в теплицах, оснащенных видеокамерами и специальными средствами контроля.

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