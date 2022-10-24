В Крыму на 33,5% увеличилась урожайность зерновых и зернобобовых культур

В Крыму выросла урожайность зерновых и зернобобовых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 октября крымские хозяйства (сельхозорганизации, фермеры, население) намолотили зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на 33% больше, чем на 1 октября прошлого года. Об этом сообщает Крымстат.

– Зерновых и зернобобовых культур намолочено 1916,1 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе), что на 33,5% больше соответствующего уровня предыдущего года, – говорится в сообщении.

При этом площадь, на которой были обмолочены зерновые и зернобобовые, относительно прошлого года сократилась на 7,4% и составила 505 тысяч гектаров.

Овощей открытого и закрытого грунта собрано 75 тысяч тонн – на 2,2% больше, чем на ту же дату прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Крыму собрали более 80 тысяч тонн фруктов и ягод - на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50