Благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 60%

Фото: rk.gov.ru

Работы по благоустройству площади Советской в Ялте выполнены на 60%, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

– На текущий момент подрядчиком ведется монтаж опалубки и гидроизоляция амфитеатра, подготовка основания под заливку битумом и укладку асфальтного покрытия. Продолжаются планировочные и электрические работы, работы по заготовке арматуры и устройству железной конструкции настила арматуры, вязка арматуры верхней части фонтана и амфитеатра, засыпка щебнем и обратная засыпка боковых сторон конструкций амфитеатра, – говорится в сообщении.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Рабочим предстоит выполнить укладку 9 тысяч квадратных метров плитки. Общая же площадь благоустраиваемой территории – более 20 тысяч квадратных метров, а стоимость запланированных работ превышает 408 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что работы идут с небольшим отставанием от графика. Это связано с технологическим циклом поставки материалов, которые доставляют на пароме. Тем не менее, глава администрации Ялты Янина Павленко выразила уверенность, что ремонт площади завершится до Нового года. В ближайшие две недели планируется завершить работы на остановках общественного транспорта рядом с площадью.

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