13 улиц Симферополя останется без воды на сутки с вечера 26 октября

Район улицы Куйбышева в Симферополе останется без воды на сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Район улиц Куйбышева и Лермонтова в Симферополе останется без воды на сутки с вечера 26 октября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с переустройством сетей и переключением на байпас.

Так, с 23.00 часов 26 октября до 23.00 (ориентировочно) часов 27 октября воды не будет по адресам: улица Гаспринского, улица Тургенева, улица Фрунзе, переулок Смежный, улица Ленинградская, улица Киевская (частично).

То же самое касается адресов: улица Гурзуфская (частично), улица Рубцова, улица Комсомольская, улица Грибоедова, улица Скрипниченко, улица Блюхера, проспект Победы (частично), улица Куйбышева (частично), улица Лермонтова.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 25 октября. На Крымском полуострове энергетики ремонтируют электросети.

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