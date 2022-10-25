В Крыму озимыми культурами засеяли уже более 300 тысяч гектаров

Фото: msh.rk.gov.ru

В Крыму продолжается сев озимых под урожай следующего года. Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук, засеяно уже более 300 тысяч га земель при запланированной площади в 534 гектара.

– Напомню, в этом году сев озимых в республике стартовал в начале сентября с сева озимого рапса. На крымских полях уже появились первые всходы этих культур в Красногвардейском, Ленинском, Первомайском и Черноморском районах. В этом осеннем полевом сезоне озимая пшеница посеяна на площади 194 тысячи гектаров - это 59 % от запланированного, всходы получены на 21 тысячах гектаров. Озимым ячменем засеяно 50,4 % от плана или 88 тысяч гектаров полей и первые всходы этой культуры появились на 4,9 тысячах гектарах, – рассказал министр (цитата по пресс-службе Минсельхоза Крыма).

Озимым рапсом засеяно уже 10 тысяч га земель, из них на 2,5 тысячах га уже получены первые всходы. Озимой кориандр посеяли на 5,6 тысячах га, всходы получены на 1 тысяче га.

Ранее сообщалось, что в Крыму на 33,5% увеличилась урожайность зерновых и зернобобовых - по состоянию на 1 октября было намолочено уже 1916,1 тысяч тонн. При этом площадь, на которой были обмолочены эти культуры, относительно прошлого года сократилась на 7,4%.

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