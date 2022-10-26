Предприятие «Вода Крыма» приобрело 22 единицы спецтехники на 150 млн рублей

Фото: "Крым 24"

В текущем году предприятие «Вода Крыма» приобрело 22 единицы спецтехники на 150 миллионов рублей. Ключи вручили руководителям филиалов организации.

- Еще будем пять единиц специализированной техники покупать - сейчас в процессе. Всего получается 27 единиц на сумму более 200 миллионов рублей, - рассказал «Крым 24» Максим Новик - гендиректор ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее КП-Крым писала, что в 2022 году для симферопольского предприятия «Город» закуплено 20 единиц новой техники, половина из которой - подметально-уборочные машины.

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