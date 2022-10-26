В Крыму построят экотехнопарк, перерабатывающий 500 тысяч тонн отходов в год

В Крыму построят современный экотехнопарк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе Крыма построят первый экотехнопарк, способный перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

- Здесь будет перерабатываться 500 тысяч тонн отходов в год. Для сравнения, экотехнопарк в Сакском районе Крыма рассчитан на 200 тысяч тонн, а в Ленинском - на 160 тысяч тонн, – говорится в сообщении.

Экотехнопарк станет крупнейшим из трех уже существующих. Финансирование работ будет осуществляться за счет госсредств. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма.

Ранее сообщалось, что жилой экокомплекс за 27,5 миллиарда рублей построят в Крыму у мыса Скифский. Проект намерены реализовать в течение 10 лет. Жилой комплекс будет расположен на территории площадью более 100 га в селе Приятное Свидание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50