На праздновании Нового года-2023 в Ялте намерены сэкономить 30 млн рублей

На праздновании Нового года в Ялте намерены сэкономить значительную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте на праздновании Нового года намерены сэкономить 30 миллионов рублей, которые направят на нужды военных, участвующих в СВО.

- Но это вовсе не означает, что наш город не будет красив к Новому году. Ялта была, есть и будет жемчужиной курортов всей России. Ялта будет празднично украшена, как это было в предыдущие годы. Но все это мы сделаем своими силами, за счет тех ресурсов, которые были раньше приобретены в нашем городе, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что крымские власти приняли решение не тратить в этом году средства бюджета на новогодние мероприятия.

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