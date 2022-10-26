Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика26 октября 2022 11:43

На праздновании Нового года-2023 в Ялте намерены сэкономить 30 млн рублей

Средства будут направлены на нужды военных, участвующих в СВО
Екатерина НАЗАРОВА
На праздновании Нового года в Ялте намерены сэкономить значительную сумму

На праздновании Нового года в Ялте намерены сэкономить значительную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте на праздновании Нового года намерены сэкономить 30 миллионов рублей, которые направят на нужды военных, участвующих в СВО.

- Но это вовсе не означает, что наш город не будет красив к Новому году. Ялта была, есть и будет жемчужиной курортов всей России. Ялта будет празднично украшена, как это было в предыдущие годы. Но все это мы сделаем своими силами, за счет тех ресурсов, которые были раньше приобретены в нашем городе, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что крымские власти приняли решение не тратить в этом году средства бюджета на новогодние мероприятия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50