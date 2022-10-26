Верховный суд Крыма оставил под стражей украинца, пытавшегося взорвать машину с людьми

Постановление суда было обжаловано защитником, однако апелляция не была удовлетворена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, который пытался взорвать автомобиль, внутри которого находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в июле этого года. Уголовное дело было возбуждено по факту покушение на совершение акта международного терроризма.

- Постановление Киевского районного суда г. Симферополя было обжаловано защитником, в интересах обвиняемого, с требованиями отменить постановление суда первой инстанции и избрать меру пресечения в виде залога. Сторона защиты в суде первой инстанции ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде залога в размере более одного миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Однако апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ранее КП-Крым писала, что россиянин пытался провезти в Крым из Украины автомат Калашникова. Он был задержан в пункте пропуска «Джанкой» сотрудниками ФСБ.

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