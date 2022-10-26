Россиянин пытался провезти в Крым из Украины автомат Калашникова

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму возбуждено уголовное дело против 34-летнего гражданина России, причастного к контрабанде огнестрельного оружия с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Подозреваемый попытался перевести в кабине автомобиля через государственную границу РФ автомат Калашникова «АК-74», после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Джанкой», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия). Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что ФСБ задержала в Крыму украинца, который жертвовал деньги на обмундирование для ВСУ. 20-летнему парню грозит от 10 до 20 лет колонии.

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