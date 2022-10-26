Крымские чиновники передали мобилизованным очередную партию гуманитарной помощи

Фото: t.me/Aksenov82

Сотрудники органов исполнительной власти Крыма собрали и передали мобилизованным очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Это постельное белье, резиновые сапоги, генераторы, бензопилы, газовые плиты и баллоны, медикаменты и многое другое, – пояснил он.

Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва. В этом году осенний призыв стартует 1 ноября.

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